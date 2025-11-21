Вайцеховская сравнила танцевальный дуэт Степановой и Букина с Пападакис и Сизероном

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением по вопросу, что может мешать Александре Степановой и Ивану Букину быть безоговорочно и вне конкуренции первым танцевальным дуэтом в России.

«Наиболее заметная проблема пары пока заключается в явном недостатке скорости в произвольном танце. Если же её поднимать, неизменно начнёт страдать точность шагов в паттернах и дорожках, а значит, могут упасть уровни сложности. Понятно, что по ходу сезона программа будет накатываться и становиться ярче, но это касается не только сильнейшего дуэта, но и тех, кто с ним соревнуется.

Танцы на льду — очень интересная история в плане судейства. В соревнованиях одиночников или спортивных пар не так сложно визуально оценить сложный заход на элемент и выход из него, качество прыжка или вращения. У танцоров же за разбор техники не всегда берутся даже эксперты-комментаторы. А технические специалисты комментариев не дают в принципе.

Наверное, поэтому единственным доступным критерием оценки для зрителей (да и для журналистов тоже) остаётся чисто субъективное «нравится — не нравится».

Степанова и Букин не нравиться просто не могут. Они красивы, скатанны как никакая другая пара мира, удивительно синхронны — что называется, до кончиков пальцев. Подобный эффект всегда наблюдался у Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона: каждый их танец оставлял ощущение, что партнёры словно облизывают друг друга телами, работая на предельно близкой дистанции.

Но у французов, по сравнению с российским дуэтом, было преимущество, постоянно толкающее их вперёд: они проживали свою спортивную жизнь в жесточайшем соперничестве с сильнейшими танцорами мира. Это заставляло постоянно что-то придумывать, экспериментировать, удивлять», — написала Вайцеховская для RT на русском.