Лидия Плескачёва выиграла юниорский этап Гран-при в Омске, Костылева — вторая
Поделиться
Российская фигуристка-одиночница Лидия Плескачёва стала победительницей заключительного этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Омске. Спортсменка исполнила в произвольной программе тройной аксель и за два проката получила от судей 203,34 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Произвольная программа
21 ноября 2025, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
203.34
2
Елена Костылева
Московская область
199.55
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
188.29
Серебряную медаль выиграла Елена Костылева, показавшая результат 199,55 балла по сумме двух программ. Тройку призёров замкнула Агата Петрова, она набрала 188,29 балла.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России среди юниоров, Омск. Девушки. Итоговые результаты:
1. Лидия Плескачёва — 203,34.
2. Елена Костылева — 199,55.
3. Агата Петрова — 188,29.
4. Агата Морозова — 184,79.
5. Алёна Принёва — 177,94.
6. Милана Лебедева — 173,70.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
13:30
-
13:09
-
13:04
-
12:55
-
12:50
-
12:18
-
09:54
-
00:30
-
00:16
- 20 ноября 2025
-
19:31
-
19:19
-
18:55
-
18:34
-
17:47
-
17:33
-
17:22
-
17:12
-
17:06
-
16:55
-
16:44
-
16:40
-
16:22
-
15:43
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:52
-
13:35
-
13:17
-
13:10
-
12:45