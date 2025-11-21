Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Смотреть трансляцию
20:20 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Лидия Плескачёва выиграла юниорский этап Гран-при в Омске, Костылева — вторая

Российская фигуристка-одиночница Лидия Плескачёва стала победительницей заключительного этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Омске. Спортсменка исполнила в произвольной программе тройной аксель и за два проката получила от судей 203,34 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Произвольная программа
21 ноября 2025, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
203.34
2
Елена Костылева
Московская область
199.55
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
188.29

Серебряную медаль выиграла Елена Костылева, показавшая результат 199,55 балла по сумме двух программ. Тройку призёров замкнула Агата Петрова, она набрала 188,29 балла.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России среди юниоров, Омск. Девушки. Итоговые результаты:

1. Лидия Плескачёва — 203,34.
2. Елена Костылева — 199,55.
3. Агата Петрова — 188,29.
4. Агата Морозова — 184,79.
5. Алёна Принёва — 177,94.
6. Милана Лебедева — 173,70.

