Лидия Плескачёва выиграла юниорский этап Гран-при в Омске, Костылева — вторая

Российская фигуристка-одиночница Лидия Плескачёва стала победительницей заключительного этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Омске. Спортсменка исполнила в произвольной программе тройной аксель и за два проката получила от судей 203,34 балла.

Серебряную медаль выиграла Елена Костылева, показавшая результат 199,55 балла по сумме двух программ. Тройку призёров замкнула Агата Петрова, она набрала 188,29 балла.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России среди юниоров, Омск. Девушки. Итоговые результаты:

1. Лидия Плескачёва — 203,34.

2. Елена Костылева — 199,55.

3. Агата Петрова — 188,29.

4. Агата Морозова — 184,79.

5. Алёна Принёва — 177,94.

6. Милана Лебедева — 173,70.