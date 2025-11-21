«Побитый, но не сломавшийся». Дизайнер Филатова – о костюме гладиатора для Семененко

Дизайнер костюмов для фигурного катания, которая работает с группой Алексея Николаевича Мишина, Галина Филатова рассказала о костюме гладиатора для Евгения Семененко.

– С первого ли раза удалось воплотить всё задуманное? Откуда на костюме появилась имитация крови?

– Мы обычно привозим костюм на лёд, чтобы посмотреть, нужно ли что-то поправлять. Лёд – очень коварный партнёр, он белый, на его фоне всё становится более сжатым. В пёстрой среде смотришь на костюм и можешь отдельно выхватить детали, а на льду всё сжимается.

Посмотрели костюм на льду, и Алексей Николаевич сказал: «Крови больше, больше золота!». Он хотел показать, что Женя борется, чтобы в этом образе он был побитый, но не сломавшийся. Чтобы было ощущение яркого, мощного, измождённого, раненого бойца – но при этом победителя, — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.