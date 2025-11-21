Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Главная Фигурное катание Новости

Бывшая россиянка Лопарёва выиграла турнир в танцах на льду в Польше в третий раз подряд

Бывшая россиянка Лопарёва выиграла турнир в танцах на льду в Польше в третий раз подряд
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Евгения Лопарёва, ныне представляющая на международных соревнованиях Францию и выступающая в танцах на льду в дуэте с Жоффре Бриссо, в третий раз подряд стала победительницей турнира Warsaw Cup, который проходит в столице Польше Варшаве. За два танца фигуристы получили от судей 202,06 балла.

Второе место на турнире заняли Ханна Лим и Е Куан из Кореи, они набрали 190,25 балла. Тройку призёров замкнули представители США Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, показавшие результат 189,27 балла.

Лопарёва сменила спортивное гражданство в 2022 году. С Бриссо в дуэте она становилась серебряным призёром чемпионата Европы (2025) и трёхкратной чемпионкой Франции.

