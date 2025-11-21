Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Могла намного больше». Ученица Плющенко Костылева — о поражении на этапе Гран-при

Аудио-версия:
Российская фигуристка Елена Костылева, выигравшая серебряную медаль на этапе Гран-при среди юниоров в Омске, прокомментировала своё выступление.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Произвольная программа
21 ноября 2025, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
203.34
2
Елена Костылева
Московская область
199.55
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
188.29

«Я иду поэтапно, элемент за элементом, иногда даже забываю, что сделала в начале программы, поэтому я не думала вообще об элементах, которые не получились. Боролась за каждый элемент, потому что каждый элемент — это баллы.

Сложнее выкатать программу со сложным контентом впервые или повторить? Я не думала об этом, сегодня случились ошибки не из-за того, что я уже катала такой набор, в прошлом сезоне я делала ещё сложнее набор, поэтому здесь сыграла роль, наверное, недоработка на тренировках.

Физическое состояние хорошее, не буду спихивать все на какие-то проблемы, из-за которых я ошибалась, это моя вина. Я бы не сказала, что это психология, скорее, я просто не додумала. Я это умею делать, немного расслабилась, начала думать, что на разминке уже это делала и в программе надо быть более собранной.

Результат за два этапа не самый хороший, я могла намного больше.

Получилось ли обсудить ошибки с тренерами? Я сама сказала, что у меня это все голова, тренер подтвердил, что это опыт, чтобы в дальнейшем учитывать эти ошибки и на более крупных стартах это не повторилось", — передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

