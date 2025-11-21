Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Фигурное катание

«Курт Кобейн перевернётся в могиле». Дизайнер Филатова — о создании костюма Семененко

Дизайнер костюмов для фигурного катания, которая работает с группой Алексея Николаевича Мишина, Галина Филатова рассказала о создании костюма для Евгения Семененко в стиле Фредди Крюгера. В таком же выступал Курт Кобейн, солист Nirvana.

– То есть, получается, свитер – вовсе и не свитер?
– Нет, это бифлекс. За два проката бы вязаный свитер в три вытянутые нитки превратился. Сначала нарисовала саму вязку крупную, напечатала по ткани, а затем появились дырки, каждую прорезала ножницами. Лоска и крика добавили с помощью камней. Сначала я сказала: «Курт Кобейн перевернётся в могиле, если мы камни приклеим», а Женя в ответ: «Нет, давайте камни, потому что это лёд».

Алексей Николаевич тоже активно включался в процесс на льду: «Один рукав отрываем, тут разодрать!» Ему если ножницы дать в руки, он что-нибудь порежет со словами: «Слушайте меня, опытного модельера» (улыбается), — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

