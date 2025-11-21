Фигуристка Плескачёва отреагировала на сенсационную победу на Гран-при в Омске

Российская фигуристка Лидия Плескачёва, выигравшая этап Гран-при среди юниоров в Омске, рассказала об эмоциях от победы.

«Как узнала о победе? Я сидела в зоне отдыха спортсменов, смотрела прокат Лены [Костылевой], и когда объявили её оценки, подумала – это поменьше чем у меня… Честно, я была в шоке, не ожидала.

После этапа в Москве мы немного изменили тренировки, стали больше накатывать программы. Катала на первом льду по 2-3 проката короткой, на втором – по 2-3 проката произвольной.

Сейчас больше думала о баллах, которые получу за места, чтобы пройти на первенство России. Если хорошее место, то и баллы тоже хорошие.

Какие эмоции от такой победы? Радость очень большая, вдохновение, мотивация работать дальше, больше совершенствоваться (улыбается).

Восстановление элементов ультра-си идёт как обычно, как перед началом сезона, только в более ускоренном темпе. Тройной аксель прыгаю уже три сезона, его восстановление шло проще, четверной сальхов всего год назад начала прыгать, с ним посложнее", — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.