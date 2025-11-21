Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Главная Фигурное катание Новости

«Глеб хотел — Глеб получил». Филатова — о создании костюма для «Крёстного отца» Лутфуллина

Аудио-версия:
Комментарии

Дизайнер костюмов для фигурного катания, которая работает с группой Алексея Мишина, Галина Филатова рассказала о создании костюма для программы «Крёстный отец» для Глеба Лутфуллина.

– «Крёстный отец», в отличие от короткой программы, появился сразу в таком же виде?
– Глеб сразу сказал, что хочет сдержанный костюм, крест и кольцо на палец. Глеб хотел – Глеб получил (улыбается). Единственное – сделала сам костюм полосатым, и сами полосы где-то исчезают, где-то идут чаще, где-то уходят в кривизну. В чём-то это напоминает непростую судьбу героя. Благодаря тому, что сейчас в фигурном катании есть много повторов крупным планом, какие-то детали получается рассмотреть, раньше меньше на них обращали внимания, — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

