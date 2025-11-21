«Коллективное решение». Горшков — о том, как ставился ритм-танец Кагановской/Некрасова

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков рассказал, как появилась идея поставить ритм-танец победителям финала Гран-при России Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, тренирующимся под его руководством, на музыку британского музыкального коллектива The Prodigy.

— Василиса Кагановская/Максим Некрасов – ваши ученики и наше будущее. Кто придумал поставить им ритм-танец под The Prodigy?

— Коллективное решение нашей команды. Изначально мы хотели сделать программу под Depeche Mode, но судьи эту идею заблокировали, потому что это конец 80-х (а тема ритм-танца в сезоне – музыка 90-х). Но самое смешное – потом ту же самую музыку взяли Лоранс Фурнье-Бодри с Гийомом Сизероном, и их тоже заставили ее поменять.

Нам же надо было искать что-то другое, но в той же стилистике. На это нас натолкнуло преображение Максима в номере под «Отряд самоубийц» на последнем «Русском вызове». Тогда мы поняли, что ребята могут быть не только яркими, но и дерзкими, драйвовыми. Выбрали The Prodigy и сразу поняли, что попали.

А потом приехал Бенуа (Бенуа Ришо, французский хореограф, работающий с рядом известных зарубежных фигуристов. — Прим. «Чемпионата») – и у Васи с Максом начала получаться абсолютно другая стилистическая история, — приводит слова Горшкова РИА Новости Спорт.