Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Главная Фигурное катание Новости

Дизайнер Галина Филатова отметила костюмы Гуменника и Кондратюка для олимпийского сезона

Дизайнер Галина Филатова отметила костюмы Гуменника и Кондратюка для олимпийского сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова, работающая с тренерским штабом Алексея Мишина, рассказала, костюмы каких фигуристов в текущем сезоне ей запомнились.

– Запомнились ли вам в этом сезоне костюмы каких-то других фигуристов, с которыми вы не работаете?
– Мне понравился костюм Марка Кондратюка к «Списку Шиндлера», очень соответствует композиции. На сегодняшний день это очень смело, актуально, костюм очень деликатно сделан. Может быть, не заправляла бы саму кофту в штаны, поскольку, когда фигуристы встают на коньки, у них меняются пропорции – торс становится коротким, а ноги – очень длинными.

Очень хорошо «Онегин» Петра Гуменника сделан, очень элегантно, ещё в прошлом сезоне его отметила. Бывают костюмы-ляпы, но в этом году, мне кажется, все фигуристы как-то очень аккуратно и хорошо подошли к своим образам, — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

