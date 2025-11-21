Дизайнер объяснила, почему на костюме Семененко к «Гладиатору» прорисовывали мышцы

Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова, работающая с тренерским штабом Алексея Мишина, рассказала, зачем на костюме двукратного чемпиона России Евгения Семененко к произвольной программе «Гладиатор» были прорисованы мышцы.

– Почему решили использовать сетку, но при этом создать эффект настоящего тела?

– Мы прорисовывали мышцы, поскольку, когда надеваешь сетку на тело, она съедает всё, немножко как-то по-женски это смотрится. На самой арене свет более яркий, на телекартинке всё более ярко, поэтому получился эффект, как будто он более «зажаренный», чем его настоящий цвет кожи. На примерке сетка идеально совпадала с цветом кожи, а на телевидении это стало выглядеть как ошибка, — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.