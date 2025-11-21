«Хотим продолжить работу с Бенуа». Горшков — о работе Кагановской/Некрасова с Ришо

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Горшков рассказал, что его тренерский штаб, в котором занимаются победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Максим Некрасов, намерен продолжить сотрудничество с известным французским хореографом Бенуа Ришо.

— В чем этот новый стиль Ришо?

— В лаконичности.

— Расшифруйте.

— Мы очень много обсуждали с Бенуа, в чем заключается Russian Style танцев на льду. Пришли к мнению, что это обилие взмахов рукой, постоянно надо куда-то бежать. Перманентный разрыв аорты. Идеальный пример подобного, на мой взгляд, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин.

В этом стиле ставил и я сам. Бенуа рассказывал, что учился на моих программах, приводил мне множество примеров. А сейчас так получилось, что я учусь у него.

У меня был похожий пример, когда мы работали с Николаем Морозовым. Он мои программы «резал» практически наполовину. Выкидывал множество вещей, которые мне казались красивыми и уместными. Я совершенно не понимал, зачем это нужно? Я же столько всего туда напихал! Но он меня успокаивал: «Не переживай, так будет лучше».

Бенуа работает в схожей манере. Он считает, что не нужно перегружать программу лишними деталями – она должна быть стильной и аккуратной. И посмотрев на то, что он сделал для Василисы с Максимом в этом сезоне, я могу сказать, что у него получилось. Не буду бросаться громкими словами, что это «шедевр», но этот подход в современных танцах на льду точно работает.

— Получается, программы Василисы и Максима этого года – не стереотипный Russian Style?

— Определённо. И это, кстати, видим не только мы сами. Когда в процессе постановок к нам приехали руководители федерации, первое, что они нам сказали – «как-то импортненько». И это правда – они в этой постановке выглядят совершенно другими.

— Хотя музыка (речь идёт о произвольном танце фигуристов, поставленном на композицию «Rain in your black eyes» — Прим. «Чемпионата») достаточно популярна в фигурном катании, да и в целом лиричный стиль очень распространен. А на выходе получилось свежо.

— Думаю, этот стиль нам следует сохранить на ближайшее время. Мы хотим продолжить работу с Бенуа и в следующем сезоне. Руководство федерации в курсе, мы получили от них предварительное одобрение, — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».