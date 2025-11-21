Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Главная Фигурное катание Новости

«Каждой детали уделял внимание». Художник по костюмам Филатова — о работе с Семененко

«Каждой детали уделял внимание». Художник по костюмам Филатова — о работе с Семененко
Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова, работающая с тренерским штабом Алексея Мишина, поделилась впечатлениями от работы с двукратным чемпионом России Евгением Семененко.

— Образ гладиатора из произвольной программы основан на том, что было в фильме, однако при этом костюм получился очень ярким и даже нетипичным для соревнований. Как вы к этому пришли?
– Сначала на этапе эскиза был кожаный вариант, подумала, что можно сделать поскромнее. Алексей Николаевич сказал: «Что это за скромный мальчик? Какая-то мышь серая». Поняла, что тут ему хочется дать жару. Этот костюм – реально театральный вариант, это не спорт в привычном понимании. Для доспехов мы взяли материал, используемый в театре, это не ткань, были вопросы к тому, как это будет работать в движении, будет ли мешать… Но при этом мы понимали, что материал будет смотреться как настоящие доспехи, а не что-то из тряпочки. Женя сказал, что всё будет нормально, он всё прыгнет.

Понятно, можно сделать из поролона, но они и будут выглядеть как из поролона, как ты их ни пристрой, в этом не будет правды жизни. А тут кажется, что это реальные латы. Детали на груди и плечах сначала мешали в группировке, поэтому их подрезали, поломали где-то, появилось на этом месте больше крови…

Если Глебу [Лутфуллину] ближе сдержанность, 250 оттенков чёрного, то Женя, полагаю, чувствует в себе такого борца, рыцаря или гладиатора. Он каждой детали уделял внимание – где камушек поместить, где добавить царапину, всё это обдумывал, — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

