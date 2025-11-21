Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Макар Солодников выиграл юниорский этап Гран-при в Омске

Макар Солодников выиграл юниорский этап Гран-при в Омске
Комментарии

Российский фигурист Макар Солодников стал победителем юниорского этапа Гран-при России, который прошёл в Омске. В произвольной программе спортсмен исполнил два четверных прыжка и суммарно получил от судей 226,84 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юноши. Произвольная программа
21 ноября 2025, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Макар Солодников
Пермский край
226.84
2
Илья Мальков
Республика Татарстан
223.46
3
Даниил Жолобов
Москва
217.45

Второе место занял Илья Мальков, показавший результат 223,46 балла. Тройку призёров замкнул Даниил Жолобов, чья сумма баллов составила 217,45.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при среди юниоров, Омск. Юноши. Итоговые результаты:

1. Макар Солодников – 226,84.
2. Илья Мальков – 223,46.
3. Даниил Жолобов – 217,45.
4. Артём Федотов – 217,18.
5. Александр Семков – 212,27.
6. Вадим Воронов – 208,11.

