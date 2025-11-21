Макар Солодников выиграл юниорский этап Гран-при в Омске
Российский фигурист Макар Солодников стал победителем юниорского этапа Гран-при России, который прошёл в Омске. В произвольной программе спортсмен исполнил два четверных прыжка и суммарно получил от судей 226,84 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юноши. Произвольная программа
21 ноября 2025, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Макар Солодников
Пермский край
226.84
2
Илья Мальков
Республика Татарстан
223.46
3
Даниил Жолобов
Москва
217.45
Второе место занял Илья Мальков, показавший результат 223,46 балла. Тройку призёров замкнул Даниил Жолобов, чья сумма баллов составила 217,45.
Комментарии
