Макар Солодников выиграл юниорский этап Гран-при в Омске

Российский фигурист Макар Солодников стал победителем юниорского этапа Гран-при России, который прошёл в Омске. В произвольной программе спортсмен исполнил два четверных прыжка и суммарно получил от судей 226,84 балла.

Второе место занял Илья Мальков, показавший результат 223,46 балла. Тройку призёров замкнул Даниил Жолобов, чья сумма баллов составила 217,45.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при среди юниоров, Омск. Юноши. Итоговые результаты:

1. Макар Солодников – 226,84.

2. Илья Мальков – 223,46.

3. Даниил Жолобов – 217,45.

4. Артём Федотов – 217,18.

5. Александр Семков – 212,27.

6. Вадим Воронов – 208,11.