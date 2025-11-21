Дизайнер объяснила, почему на костюме ученика Мишина изображены скелет и сердце

Дизайнер костюмов для фигурного катания Галина Филатова, работающая с тренерским штабом Алексея Мишина, рассказала, как родилась идея костюма для фигуриста Германа Ленкова.

– В произвольной программе у Германа достаточно тяжёлая, серьёзная тема. Как родилась идея костюма с изображением скелета и сердца?

– В этом случае я как раз спрашивала у Алексея Николаевича: «Про что мы делаем?». Он ответил: «Как всегда, любовь, морковь, смерть». Этих трёх слов было достаточно. Позвоночник – это уже какой-то общий магический символ у нас в работе с режиссерами, например, в театре Андрея Миронова. Он появляется иногда в каких-то знаках на костюмах, например, вот тут тоже это сработало. Зритель должен понимать постановку позвоночником, мы не должны объяснять, что мы туда вложили. Один поймёт одно, другой поймёт другое, у всех будет какое-то собственное ощущение и при этом общее понимание картины. Если тема – любовь на грани смерти, то это не любовь в ромашках и что-то беззаботное, — сказала Филатова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.