Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Смотреть трансляцию
20:20 Мск
Фигурное катание

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин выиграли КП на этапе Гран-при в Хельсинки

Аудио-версия:
Представляющие Германию фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы в парном катании на этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За прокат спортсмены получили от судей 70,40 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. Короткая программа
21 ноября 2025, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Германия
2
США
3
США

Второе место после первого дня соревнований занимает пара из США — Элли Кам и Дэни О'Ши, они набрали 70,24 балла. Тройку лидеров замыкают ещё одни американские спортсмены Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (70,19).

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Хельсинки. Парное катание. Короткая программа

1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 70,40.
2. Элли Кам/Дэни О'Ши (США) – 70,24.
3. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) – 70,19.
4. Лиа Перейра/Треннт Мишо (Канада) – 70,13.
5. Юна Нагаока/Сумитада Моригучи (Япония) – 67,53.
6. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини – 62,49.

