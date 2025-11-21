Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Смотреть трансляцию
20:20 Мск
Фигурное катание

Фигурист Солодников отреагировал на победу на этапе Гран-при после тяжёлого перелёта

Фигурист Солодников отреагировал на победу на этапе Гран-при после тяжёлого перелёта
Российский фигурист Макар Солодников, выигравший юниорский этап Гран-при в Омске, поделился эмоциями от победы, которой предшествовал тяжёлый перелёт. Спортсмен летел из Перми в Омск через Москву, где рейс задержали.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Юноши. Произвольная программа
21 ноября 2025, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Макар Солодников
Пермский край
226.84
2
Илья Мальков
Республика Татарстан
223.46
3
Даниил Жолобов
Москва
217.45

«Как настраивался на произвольную программу? Не знаю, поспал, погулял чуть-чуть. Очень страшно было, но рад, что получилось. На прошлом этапе произвольная не пошла? Возможно, из-за этого страшно было. Но поехал и не до этого было, прыгать надо было уже.

Очень рад, пойду сейчас прогуляюсь и спать лягу до вылета. Как только мы прилетели, сходил на 15 минут тренировки вчера и целый день до проката спал.

Есть ли мечта? Чтобы было денег много (улыбается). Есть ли цель что-то купить? Машину Audi RS6. Прав нет, 18 лет нет ещё. Чем побалую себя после победы? Кофе попью какой-нибудь вкусный (улыбается).

Музыку к произвольной программе выбрала хореограф Анна Новичкина. Нравится нестандартный подход, всё прорабатывается не по одному разу. Каждый раз, когда она приезжает к нам в течение сезона, всё отрабатываем каждый раз, добавляем что-то», – передаёт слова Солодникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Елена Костылева раскрыла, как проходил сложный перелёт в Омск на этап юниорского Гран-при
