Фигурист Солодников отреагировал на победу на этапе Гран-при после тяжёлого перелёта

Российский фигурист Макар Солодников, выигравший юниорский этап Гран-при в Омске, поделился эмоциями от победы, которой предшествовал тяжёлый перелёт. Спортсмен летел из Перми в Омск через Москву, где рейс задержали.

«Как настраивался на произвольную программу? Не знаю, поспал, погулял чуть-чуть. Очень страшно было, но рад, что получилось. На прошлом этапе произвольная не пошла? Возможно, из-за этого страшно было. Но поехал и не до этого было, прыгать надо было уже.

Очень рад, пойду сейчас прогуляюсь и спать лягу до вылета. Как только мы прилетели, сходил на 15 минут тренировки вчера и целый день до проката спал.

Есть ли мечта? Чтобы было денег много (улыбается). Есть ли цель что-то купить? Машину Audi RS6. Прав нет, 18 лет нет ещё. Чем побалую себя после победы? Кофе попью какой-нибудь вкусный (улыбается).

Музыку к произвольной программе выбрала хореограф Анна Новичкина. Нравится нестандартный подход, всё прорабатывается не по одному разу. Каждый раз, когда она приезжает к нам в течение сезона, всё отрабатываем каждый раз, добавляем что-то», – передаёт слова Солодникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.