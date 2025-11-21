Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
20:20 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова оценила победу Плескачёвой и второе место Костылевой на этапе в Омске

Татьяна Тарасова оценила победу Плескачёвой и второе место Костылевой на этапе в Омске
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах Гран-при России среди юниорок в Омске. Победу одержала Лидия Плескачёва, второе место заняла Елена Костылева.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Произвольная программа
21 ноября 2025, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
203.34
2
Елена Костылева
Московская область
199.55
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
188.29

— У Костылевой не всё получилось, но заняла второе место, смогла выполнить элементы «ультра‑си».
— Лена смогла прыгнуть сложные прыжки, один из которых четверной. Это не сделал никто больше. Но два прыжка пропустила. На одном была ошибка, она вообще никогда этого не делает. Видимо, соревнования одно за другим, перерыв одна неделя. Ребёнок, который никогда не устаёт, устал. Хоть мы к этому и не привыкли, но что же делать. Она, конечно, девочка уникальная, никто в этом не сомневается. Но всегда надо всё делать.

— Как вам выступление Плескачёвой?
— Хорошо. Она откатала на 100% свою программу, но у неё не было четверного элемента в программе, однако тройной аксель она прыгнула очень хорошо и все остальное [тоже]. Я её поздравляю, что она вышла, она же болела. Поздравляю тренеров! Это очень большой успех для неё, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

