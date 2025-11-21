Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы в мужском одиночном катании на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За прокат спортсмен получил от судей 92,50 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Короткая программа
21 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
92.50
2
Стивен Гоголев
Канада
89.35
3
Юма Кагияма
Япония
88.16
Второе место после первого дня соревнований занимает канадец Стивен Гоголев с результатом 89,35 балла. Тройку лидеров замыкает японец Юма Кагияма (88,16).
