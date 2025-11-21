Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы в мужском одиночном катании на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За прокат спортсмен получил от судей 92,50 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимает канадец Стивен Гоголев с результатом 89,35 балла. Тройку лидеров замыкает японец Юма Кагияма (88,16).

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Хельсинки. Мужское одиночное катание. Короткая программа: