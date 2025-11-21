Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки

Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки
Комментарии

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы в мужском одиночном катании на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За прокат спортсмен получил от судей 92,50 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Короткая программа
21 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
92.50
2
Стивен Гоголев
Канада
89.35
3
Юма Кагияма
Япония
88.16

Второе место после первого дня соревнований занимает канадец Стивен Гоголев с результатом 89,35 балла. Тройку лидеров замыкает японец Юма Кагияма (88,16).

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Хельсинки. Мужское одиночное катание. Короткая программа:

  1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 92,50 балла.
  2. Стивен Гоголев (Канада) — 89,35.
  3. Юма Кагияма (Япония) — 88,16.
  4. Джейсон Браун (США) — 87,66.
  5. Михаил Селевко (Эстония) — 84,18.
Материалы по теме
Дочь Тутберидзе против олимпийского чемпиона! Развязка серии Гран-при будет жаркой
Дочь Тутберидзе против олимпийского чемпиона! Развязка серии Гран-при будет жаркой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android