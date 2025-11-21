Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Главная Фигурное катание Новости

«Смешанные чувства». Хазе оценила выступление в короткой программе на ГП ISU в Хельсинки

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в паре с Никитой Володиным, поделилась впечатлениями после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Фигуристы лидируют в соревнованиях, набрав 70,40 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. Короткая программа
21 ноября 2025, пятница. 15:00 МСК
Окончено
1
Германия
2
США
3
США

«У нас смешанные чувства: первые три элемента были очень хорошими, а потом немного пошло нестабильно.
Мы рады, что всё же набрали 70 баллов и находимся на хорошей позиции для завтрашнего дня.

Всегда говорю Никите одно и то же: «Сосредоточься на себе, получай удовольствие от проката. Что бы ни случилось, поднимайся, продолжай идти вперёд и наслаждайся». Сегодня нам нужен был именно этот настрой», – приводит слова Хазе аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

