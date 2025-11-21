Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Смотреть трансляцию
20:20 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Амбер Гленн выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Финляндии

Комментарии

Американская фигуристка Амбер Гленн лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За прокат спортсменка получила от судей 75,72 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Короткая программа
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
75.72
2
Монэ Тиба
Япония
72.89
3
Мэдлин Шизас
Канада
65.16

Второе место после первого дня соревнований занимает японка Монэ Тиба с результатом 72,89 балла. Тройку лидеров замыкает канадка Мэдлин Шизас (65,16).

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Хельсинки. Женское одиночное катание. Короткая программа:

  1. Амбер Гленн (США) — 75,72 балла.
  2. Монэ Тиба (Япония) — 72,89.
  3. Мэдлин Шизас (Канада) — 65,16.
  4. Брейди Теннелл (США) — 63,92.
  5. Рён Сумиёси (Япония) — 61,42.
