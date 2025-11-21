Амбер Гленн выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Финляндии

Американская фигуристка Амбер Гленн лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За прокат спортсменка получила от судей 75,72 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимает японка Монэ Тиба с результатом 72,89 балла. Тройку лидеров замыкает канадка Мэдлин Шизас (65,16).

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Хельсинки. Женское одиночное катание. Короткая программа:

Амбер Гленн (США) — 75,72 балла. Монэ Тиба (Япония) — 72,89. Мэдлин Шизас (Канада) — 65,16. Брейди Теннелл (США) — 63,92. Рён Сумиёси (Япония) — 61,42.