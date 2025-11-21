Сяо Хим Фа — о короткой программе в Хельсинки: не идеальное, но хорошее выступление

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа оценил своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Сяо Хим Фа лидирует в соревнованиях, набрав 92,50 балла.

«На самом деле, доволен сегодняшним прокатом. Это был большой шаг вперёд. Это не та программа, которую я хотел показать, но всё идёт в правильном направлении. Не идеально, но в целом это было очень хорошее выступление, особенно учитывая, что перед прокатом был достаточно нервным.

Много общался с тренерами, они очень мне помогли. Они меня полностью поддерживают. Сказали, что нормально немного волноваться, но я прыгал в любых условиях. Делал это утром, делал усталым, больным, делал с поломанным лезвием — бам! Я сделал всё, даже без сна. Так что готов ко всему, в любых условиях.

Поэтому мне не нужно переживать о своей работе. Я просто должен это делать, потому что знаю, как это делать, должен доверять себе и верить в себя, это очень помогло», – приводит слова Сяо Хим Фа аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.