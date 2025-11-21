Хендрикс — о провале в короткой программе в Хельсинки: не чувствую себя на 100%

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала, как недомогание повлияло на её выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Хендрикс занимает 10-е место после исполнения короткой программы, набрав 54,75 балла.

«Было непросто приехать сюда. Не чувствую себя [готовой] на 100%. Почти ничего не могла есть, поэтому очень мало энергии, но всё же смогла потренироваться сегодня утром, действительно думаю, что адреналин забрал у меня силы во время выступления. Сегодня не была полностью в своей форме, но всё равно выступала — хотела показать максимальную борьбу и бороться.

Рада быть здесь, конечно, недовольна прокатом, так что очень быстро забуду этот старт и буду готовиться к следующему. Сегодня произошло много всего. Показалось, что это не мой день. Перед стартом сказала брату, что у меня уже было много неудач сегодня, надеялась, что соревнования принесут её [удачу], но, к сожалению, этого не случилось.

Утром на тренировке была очень странная ситуация — не смогла выполнить короткую программу. Одно дело, если бы не могла выйти на лёд в своё время, но совсем не выполнить программу было немного странно. Это случилось со мной впервые, поэтому тренировка получилась совсем не такой, какой могла бы быть», – приводит слова Хендрикс аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.