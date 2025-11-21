«Расстроена из-за ошибки». Монэ Тиба — о короткой программе на этапе ГП ISU в Хельсинки

Японская фигуристка Монэ Тиба прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Тиба занимает второе место в соревнованиях, набрав 72,89 балла.

«Расстроена из-за своей ошибки, но в целом получила удовольствие от выступления благодаря зрителям и той энергии, которую они создавали. Эта программа требует большой скорости, старалась изо всех сил поддерживать её на протяжении всего проката. Каскад получился лучше, чем в Канаде, а ещё мне удалось оставаться собранной и сосредоточенной после каскада», – приводит слова Тибы аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.