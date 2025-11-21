«Расстроена из-за ошибки». Монэ Тиба — о короткой программе на этапе ГП ISU в Хельсинки
Поделиться
Японская фигуристка Монэ Тиба прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Тиба занимает второе место в соревнованиях, набрав 72,89 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Короткая программа
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
75.72
2
Монэ Тиба
Япония
72.89
3
Мэдлин Шизас
Канада
65.16
«Расстроена из-за своей ошибки, но в целом получила удовольствие от выступления благодаря зрителям и той энергии, которую они создавали. Эта программа требует большой скорости, старалась изо всех сил поддерживать её на протяжении всего проката. Каскад получился лучше, чем в Канаде, а ещё мне удалось оставаться собранной и сосредоточенной после каскада», – приводит слова Тибы аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 ноября 2025
-
22:38
-
22:24
-
22:22
-
21:49
-
21:46
-
21:17
-
20:38
-
20:19
-
19:58
-
19:46
-
18:12
-
17:41
-
16:29
-
16:13
-
15:30
-
15:17
-
15:10
-
14:49
-
14:45
-
14:20
-
14:03
-
13:50
-
13:41
-
13:30
-
13:09
-
13:04
-
12:55
-
12:50
-
12:18
-
09:54
-
00:30
-
00:16
- 20 ноября 2025
-
19:31
-
19:19
-
18:55