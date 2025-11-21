Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Расстроена из-за ошибки». Монэ Тиба — о короткой программе на этапе ГП ISU в Хельсинки

«Расстроена из-за ошибки». Монэ Тиба — о короткой программе на этапе ГП ISU в Хельсинки
Комментарии

Японская фигуристка Монэ Тиба прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Тиба занимает второе место в соревнованиях, набрав 72,89 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Короткая программа
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
75.72
2
Монэ Тиба
Япония
72.89
3
Мэдлин Шизас
Канада
65.16

«Расстроена из-за своей ошибки, но в целом получила удовольствие от выступления благодаря зрителям и той энергии, которую они создавали. Эта программа требует большой скорости, старалась изо всех сил поддерживать её на протяжении всего проката. Каскад получился лучше, чем в Канаде, а ещё мне удалось оставаться собранной и сосредоточенной после каскада», – приводит слова Тибы аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Материалы по теме
Гуменник, Дикиджи и другие лидеры проведут репетицию чемпионата России в Омске! LIVE
Live
Гуменник, Дикиджи и другие лидеры проведут репетицию чемпионата России в Омске! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android