Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Медведева: не уверена, что Петросян пойдёт на тройной аксель. Но четверной тулуп дотянет

Медведева: не уверена, что Петросян пойдёт на тройной аксель. Но четверной тулуп дотянет
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева оценила выступления Аделии Петросян в сезоне-2025/2026.

«У Аделии достаточно большой прогресс меньше, чем за месяц. Если посмотреть её выступления в Магнитогорске и в Москве — вообще два разных проката! Что в короткой, что в произвольной. Намного увереннее!

Сейчас хорошо было бы до чемпионата России дотянуть четверной тулуп. Не уверена, что она пойдёт на [тройной] аксель. И нужно ли это вообще? Неоправданный риск. Но тулуп она дотянет — до Нового года ещё много времени», — сказала Медведева на YouTube-шоу «Каток».

Материалы по теме
Петросян и Гуменник падают, но им можно всё. Наши олимпийцы пробуют сложнейший контент
Петросян и Гуменник падают, но им можно всё. Наши олимпийцы пробуют сложнейший контент
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android