Медведева: не уверена, что Петросян пойдёт на тройной аксель. Но четверной тулуп дотянет

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева оценила выступления Аделии Петросян в сезоне-2025/2026.

«У Аделии достаточно большой прогресс меньше, чем за месяц. Если посмотреть её выступления в Магнитогорске и в Москве — вообще два разных проката! Что в короткой, что в произвольной. Намного увереннее!

Сейчас хорошо было бы до чемпионата России дотянуть четверной тулуп. Не уверена, что она пойдёт на [тройной] аксель. И нужно ли это вообще? Неоправданный риск. Но тулуп она дотянет — до Нового года ещё много времени», — сказала Медведева на YouTube-шоу «Каток».