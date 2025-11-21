Фурнье Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на ГП ISU в Хельсинки, Дэвис/Смолкин — седьмые
Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон одержали победу в ритм-танце на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). За своё выступление они получили 79,89 балла.
Второе место заняли представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 79,56 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Эмилеа Зингас и Вадим Колесник (78,51). Бывшая российская пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ныне представляющая Грузию, занимает седьмое место (70,42).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду. Ритм-танец
21 ноября 2025, пятница. 20:20 МСК
Окончено
Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Хельсинки. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 79,89 балла.
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 79,56.
- Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 78,51.
- Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 76,07.
- Майя Сибутани/Алекс Сибутани (США) — 71,99.
