Главная Фигурное катание Новости

Гленн — о самочувствии на ГП ISU в Хельсинки: мой организм борется с инфекцией

Гленн — о самочувствии на ГП ISU в Хельсинки: мой организм борется с инфекцией
Аудио-версия:
Комментарии

Американская фигуристка Эмбер Гленн поделилась впечатлениями после проката короткой программы на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Гленн лидирует, набрав 75,72 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Короткая программа
21 ноября 2025, пятница. 18:30 МСК
Окончено
1
Эмбер Гленн
США
75.72
2
Монэ Тиба
Япония
72.89
3
Мэдлин Шизас
Канада
65.16

«Чувствовала себя не лучшим образом. С тех пор как приехала, много спала, если честно, чувствовала себя немного вялой и медлительной, но, возможно, это сыграло мне на пользу. Была очень расслабленной, спокойной, даже слишком. Мне пришлось реально подзарядить себя, чтобы выполнить аксель, а потом я как будто подумала: «Ладно». Но при этом чувствовала, что могла бы выполнить ещё одну программу после этого. Я не была уставшей. Дышала спокойно. Просто сонная — это от лекарств, однако это всего лишь антибиотики. Мой организм борется с инфекцией.

Заметила перед прокатом, что потеряла одну серьгу. Не знаю, куда она делась. Просто рада, что посмотрела на себя в зеркало перед выходом. Было бы очень смешно выступать в одной серьге.

Качество льда неплохое, просто непривычное. Не думаю, что лёд скользкий, он мягкий, поэтому скольжения больше. А мы привыкли к более твёрдому льду, потому что делим каток с хоккеистами. Поэтому подняться в воздух немного сложнее. Особенно на прыжках с пиковой постановкой. Прыжки с кромки — нормально», — приводит слова Гленн аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

