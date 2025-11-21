Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Ритм-танец
20:20 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Сизерон: не очень понравилось, как техническая бригада оценила наш прокат
Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон поделились впечатлениями после проката ритм-танца на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Фурнье Бодри/Сизерон лидируют, набрав 79,89 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду. Ритм-танец
21 ноября 2025, пятница. 20:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
Канада
3
США

Сизерон: Сегодня у нас было действительно хорошее выступление, в целом мы показали себя отлично. Просто мне не очень понравилось, как техническая бригада оценила наше прокат, но что есть, то есть. Не хочу называть конкретную цифру, которую ожидал, если прикинуть, это определённо было бы выше.

Бодри: С момента соревнований во Франции у нас была возможность действительно поработать над музыкальностью каждого элемента и уделить больше внимания деталям программы, потому что мы радикально поменяли музыку. Раньше у нас не было большого количества времени, чтобы поработать над программой, а теперь смогли изменить некоторые моменты и глубже проработать детали, чтобы чувствовать, что мы исполняем программу от начала до конца, подчёркиваем музыкальные акценты, – приводит слова Сизерона и Фурнье Бодри аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

