Ягудин — о Петросян и Гуменнике: прицел идёт на «что будет в феврале». Главное — что на ОИ

Олимпийский чемпион (2002) по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлениях в сезоне-2025/2026 фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника. Они станут участниками Олимпийских игр в феврале 2026 года.

«Знаешь, что такое стабильность? Стабильность — это один раз и в нужный момент. Если мы рассматриваем всех остальных — дуэты, танцевальные пары, одиночников, — мы их оцениваем по сезону, по внутренним турнирам.

Но здесь с Аделией и Петей прицел идёт не «как они выступили сегодня», а «что будет в феврале». Мы можем что угодно говорить: «Она не в форме! Он не в форме». У их тренеров свой план подготовки. Главное — что там», — сказал Ягудин на YouTube-шоу «Каток».