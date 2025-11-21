«Система находится на перепутье». Гиллес — о проблемах в судействе танцевальных пар

Канадская фигуристка Пайпер Гиллес, выступающая в паре с Полем Пуарье, высказалась о системе судейства в соревнованиях танцевальных пар, отметив, что порой зрителям сложно понять, за что с дуэта могут снять баллы. Гиллес/Пуарье принимают участие в этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия) и занимают второе место после исполнения ритм-танца (79,56).

«Любим этот спорт. Но, как мне кажется, сейчас наша система находится на перепутье, зрители тоже начинают это понимать. Они смотрят на экран, видят восклицательный знак, да что он вообще значит? Порой у нас в спорте теряется связь с теми, кто смотрит, а также связь с теми, кто контролирует нашу судьбу.

И вот это должно измениться. Судьи должны оценивать то, что видят — красоту и артистичность нашего вида спорта.

Поэтому надеюсь, мы найдём путь вперёд, откроемся и действительно будем творческими, потому что именно этого хотят болельщики. Они хотят вернуться и поддерживать этот спорт. Но если система останется такой, как сейчас, думаю, не сможем удержать людей, потому что мы разочарованы, зрители разочарованы тоже», – приводит слова Гиллес аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.