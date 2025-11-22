Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске на 22 ноября

Сегодня, 22 ноября, в Омске начинается пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Соревнования пройдут в одиночном катании среди мужчин, женщин, в парном — среди спортивных пар, а также в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня этапа Гран-при в Омске.
Фигурное катание. 5-й этап Гран-при, Омск. Расписание соревнований 22 ноября
11:00. Танцы на льду. Ритм-танец.
12:30. Одиночное катание. Женщины, короткая программа.
14:30. Одиночное катание. Мужчины, короткая программа.
15:15. Спортивные пары, короткая программа.