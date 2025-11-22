Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске на 22 ноября

Расписание 5-го этапа Гран-при России в Омске на 22 ноября
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, в Омске начинается пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. Соревнования пройдут в одиночном катании среди мужчин, женщин, в парном — среди спортивных пар, а также в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого соревновательного дня этапа Гран-при в Омске.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при, Омск. Расписание соревнований 22 ноября

11:00. Танцы на льду. Ритм-танец.
12:30. Одиночное катание. Женщины, короткая программа.
14:30. Одиночное катание. Мужчины, короткая программа.
15:15. Спортивные пары, короткая программа.

Календарь Гран-При России
Материалы по теме
Гуменник, Дикиджи и другие лидеры проведут репетицию чемпионата России в Омске! LIVE
Live
Гуменник, Дикиджи и другие лидеры проведут репетицию чемпионата России в Омске! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android