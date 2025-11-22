Софья Акатьева назвала причины, по которым пропустила начало сезона

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, почему пропустила начало сезона. Спортсменка в текущем сезоне не выступала ни на одном официальном соревновании.

«Была череда непонятных травм, смен коньков – три пары я поменяла. В итоге у меня чёрные, покрашенные в белые. Были некоторые проблемы, пришлось переносить, даже на этот этап не было плана ехать. Вышла совсем недавно на лёд, получилось начать катать программы, пошло. Тренеры сказали, что можем попробовать поехать, почему нет, зачем пропускать», — сказала Акатьева в эфире Первого канала.

Напомним, Акатьева была заявлена на этапы Гран-при России в Красноярске и Москве, однако впоследствии снималась с турниров, её заменяли другие фигуристки.