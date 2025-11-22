Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«За 2–3 минуты нога огроменной стала». Плескачёва рассказала о перенесённой травме

«За 2–3 минуты нога огроменной стала». Плескачёва рассказала о перенесённой травме
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Лидия Плескачёва рассказала о травме ноги, которую перенесла несколькими неделями ранее. Плескачёва одержала победу на этапе юниорского Гран-при России в Омске, набрав 203,34 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 6, Омск
Девушки. Произвольная программа
21 ноября 2025, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
Лидия Плескачёва
Москва
203.34
2
Елена Костылева
Московская область
199.55
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
188.29

— Ты совсем недавно тренируешься после травмы. Много ли пришлось пропустить?
— Много, где-то полтора месяца. Потом ещё я долго вкатывалась, просто скользила, потому что нельзя было прыгать. Отёк не сходил. Поэтому не много у меня было времени на восстановление прыжков. Было тяжело.

— Как это вообще случилось?
— Это произошло на ОФП. Я крутилась на спиннере, прыгала с него. Это был всего лишь двойной риттбергер. Неудачно приземлилась прям на спиннер, и у меня нога… Очень неприятно было. Очень больно! Приехала врач. Буквально за две-три минуты нога огроменной стала. Я думала, что в обморок упаду. Было ощущение, что уже отключаюсь.

— Как тебе удалось в итоге вернуться? Не думала бросить фигурное катание?
— Надо преодолевать трудности. Я задумалась, кстати, о том, что вдруг я вообще не смогу выйти на лёд. Это как у некоторых спортсменов — травма и всё. Но я себя подбадривала тем, что у меня этапы Гран-при, мне надо выходить, делать и соревноваться, – приводит слова Плескачёвой Sport24.

Материалы по теме
Фигуристка Плескачёва отреагировала на сенсационную победу на Гран-при в Омске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android