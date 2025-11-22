«За 2–3 минуты нога огроменной стала». Плескачёва рассказала о перенесённой травме

Российская фигуристка Лидия Плескачёва рассказала о травме ноги, которую перенесла несколькими неделями ранее. Плескачёва одержала победу на этапе юниорского Гран-при России в Омске, набрав 203,34 балла.

— Ты совсем недавно тренируешься после травмы. Много ли пришлось пропустить?

— Много, где-то полтора месяца. Потом ещё я долго вкатывалась, просто скользила, потому что нельзя было прыгать. Отёк не сходил. Поэтому не много у меня было времени на восстановление прыжков. Было тяжело.

— Как это вообще случилось?

— Это произошло на ОФП. Я крутилась на спиннере, прыгала с него. Это был всего лишь двойной риттбергер. Неудачно приземлилась прям на спиннер, и у меня нога… Очень неприятно было. Очень больно! Приехала врач. Буквально за две-три минуты нога огроменной стала. Я думала, что в обморок упаду. Было ощущение, что уже отключаюсь.

— Как тебе удалось в итоге вернуться? Не думала бросить фигурное катание?

— Надо преодолевать трудности. Я задумалась, кстати, о том, что вдруг я вообще не смогу выйти на лёд. Это как у некоторых спортсменов — травма и всё. Но я себя подбадривала тем, что у меня этапы Гран-при, мне надо выходить, делать и соревноваться, – приводит слова Плескачёвой Sport24.