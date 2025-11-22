Луна Хендрикс снялась с произвольной программы на Гран-при ISU в Финляндии

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не выступит в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Спортсменка снялась по медицинским показаниям. Старт прокатов ПП у женщин намечен на 18:40 мск.

Ранее Хендрикс провально выступила в короткой программе. Она заняла лишь 10-е место, набрав 54,75 балла. Победительницей короткой программы стала американская фигуристка Эмбер Гленн с результатом 75,72. Второе место заняла японка Монэ Тиба (Япония). Замкнула тройку лидеров Мэдлин Шизас из Канады.

В шестом этапе Гран-при ISU также принимают участие Юма Кагияма, Маттео Риццо, Алиса Ефимова и другие.