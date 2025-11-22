Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Миронова и Устенко выиграли в ритм-танце на этапе Гран-при России в Омске

Миронова и Устенко выиграли в ритм-танце на этапе Гран-при России в Омске
Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко одержали победу в ритм-танце в рамках пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов. За своё выступление они набрали 77,80 балла. Второе место заняли Елизавета Шичина и Павел Дрозд (74,60). Замкнули тройку лидеров Анна Щербакова и Егор Гончаров (74,33).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Ритм-танец
22 ноября 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 77,80.

2. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 74,60.

3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 74,33.

4. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 71,35.

5. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 62,58.

6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 60,06.

7. Ольга Фёдорова – Павел Драко – 60,47.

8. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 55,36.

