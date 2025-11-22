Шичина и Дрозд отреагировали на высокий уровень конкуренции на Гран-при в Омске

Фигуристы Елизавета Шичина и Павел Дрозд, занявшие в ритм-танце в рамках пятого этапа серии Гран-при России второе место, отреагировали на высокий уровень конкуренции в Омске.

Дрозд: Очень приятно закончить первый день на позитивной ноте. Наверное, главное, о чём говорили с Лизой перед выходом на лёд, нужно отключиться, чтобы мы сами после выхода из-за бортика могли всё сделать хорошо. Каждый раз настраиваемая на то, что нужно задумываться не об уровнях, а дарить своё творчество. Судя по реакции зала, видимо, удалось достучаться, и это всегда очень приятно, потому что мы делаем это для зрителей и для себя.

Оценки и места — немаловажная часть, но прежде всего нужно оставить след в сердцах людей и себя, всё-таки мы не зря морозимся каждый день, делаем прокаты.

Шичина: Мотивация есть всегда, мы всегда стараемся выкладываться и на тренировках, и на соревнованиях. Конкуренция есть везде, мы стараемся абстрагироваться от этого и делать свою работу хорошо.

Дрозд: Мы стараемся не зацикливаться, потому что наше дело — это сделать то, что мы наработали, накатали и показать наши программы, творчество и то, что мы там напридумывали.

Спортивная деятельность — это мой приоритет, скорее больше я занимаюсь постановочной работой. Всё в режиме, я стараюсь следить за собой, за телом, за формой. Кататься между двумя городами — это непросто, но я очень рад, что мне удаётся и помогать родному городу, причём заниматься постановками в разных дисциплинах, радоваться, когда это даёт какие-то успехи. Это даёт плюсы и в спортивной деятельности, потому что ты можешь посмотреть на работу и за бортом, и на льду, это даёт дополнительный опыт.

Дрозд: Наша цель здесь — показать максимум. Мне очень нравится ритм-танец, который у нас получился, особенно это видно по последней части, где у нас хорео-дорожка. Очень рады, что с тренерским штабом нам пришла такая идея, сделать попурри ярких хитов того десятилетия. Настрой был боевой, потому что ехать без желания себя показать и проявить — невозможно. В первую очередь хотелось зажечь, что в Магнитогорске, мы хотели отключиться и кайфануть, так и здесь, — передаёт слова Шичиной и Дрозда корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.