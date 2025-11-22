Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Главная Фигурное катание Новости

Павел Дрозд рассказал, что фото на его аккредитации сделано почти 10 лет назад на ЮЧМ

Комментарии

Российский фигурист Павел Дрозд, выступающий в паре с Елизаветой Шичиной в танцах на льду, рассказал, что фото на его аккредитации к Гран-при России было сделано на юниорском чемпионате мира 10 лет назад.

«Это фото сделано на чемпионате мира в Дебрецене, вроде это был 2016 год», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Дрозд и Шичина принимают участие в этапе Гран-при России в Омске. После исполнения ритм-танца фигуристы занимают второе место, набрав 74,60 балла. Лидирует в соревнованиях пара Екатерина Миронова/Евгений Устенко (77,80 балла). Фигуристы представят свои произвольные программы 23 ноября.

