Павел Дрозд рассказал, что фото на его аккредитации сделано почти 10 лет назад на ЮЧМ

Российский фигурист Павел Дрозд, выступающий в паре с Елизаветой Шичиной в танцах на льду, рассказал, что фото на его аккредитации к Гран-при России было сделано на юниорском чемпионате мира 10 лет назад.

«Это фото сделано на чемпионате мира в Дебрецене, вроде это был 2016 год», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Дрозд и Шичина принимают участие в этапе Гран-при России в Омске. После исполнения ритм-танца фигуристы занимают второе место, набрав 74,60 балла. Лидирует в соревнованиях пара Екатерина Миронова/Евгений Устенко (77,80 балла). Фигуристы представят свои произвольные программы 23 ноября.