Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миронова и Устенко ответили на вопрос о статусе лидеров после ритм-танца в Омске

Миронова и Устенко ответили на вопрос о статусе лидеров после ритм-танца в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как они относятся к статусу лидеров соревнований после ритм-танца на этапе Гран-при России в Омске.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Идёт
1
Япония
2
Китай
3
Италия

Миронова: Пока выдыхать нельзя, завтра ещё целый день, малой медали на Гран-при у нас нет, итог будет в воскресенье. Какие ощущения от проката? Ехалось хорошо, очень сфокусированы были.

Устенко: Может быть, даже чересчур сфокусированы. После этапа в Красноярске готовились у себя с фишками, чтобы привыкнуть к размеру арены. Вчера тренировка была на другой арене. Привыкнуть пришлось, но не без изъянов. Сегодня на тренировке чуть в борт не влепился.

Миронова: Как состояние здоровья? Более-менее, живу. Всё ещё восстанавливаюсь, спина хрустит туда-сюда, но двигаться могу. Будет ли давить статус лидеров завтра? Я не соединяюсь с этой мыслью, чтобы не давило.

Устенко: Хорошо, что попали во вторую разминку, можно проснуться чуть попозже. 15 минут – это золото, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Горбачёва превращается в настоящую приму. Её должны видеть на международке! LIVE
Live
Горбачёва превращается в настоящую приму. Её должны видеть на международке! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android