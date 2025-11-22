Миронова и Устенко ответили на вопрос о статусе лидеров после ритм-танца в Омске

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как они относятся к статусу лидеров соревнований после ритм-танца на этапе Гран-при России в Омске.

Миронова: Пока выдыхать нельзя, завтра ещё целый день, малой медали на Гран-при у нас нет, итог будет в воскресенье. Какие ощущения от проката? Ехалось хорошо, очень сфокусированы были.

Устенко: Может быть, даже чересчур сфокусированы. После этапа в Красноярске готовились у себя с фишками, чтобы привыкнуть к размеру арены. Вчера тренировка была на другой арене. Привыкнуть пришлось, но не без изъянов. Сегодня на тренировке чуть в борт не влепился.

Миронова: Как состояние здоровья? Более-менее, живу. Всё ещё восстанавливаюсь, спина хрустит туда-сюда, но двигаться могу. Будет ли давить статус лидеров завтра? Я не соединяюсь с этой мыслью, чтобы не давило.

Устенко: Хорошо, что попали во вторую разминку, можно проснуться чуть попозже. 15 минут – это золото, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.