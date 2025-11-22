Скидки
Фигурное катание Новости

Фигуристка Щербакова призналась, что сдала экзамен в университете прямо после ритм-танца

Аудио-версия:
Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, занявшие третье место на пятом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию среди взрослых спортсменов, прокомментировали своё выступление.

Щербакова: Мы очень довольны. Публика очень поддерживала! Позитивные воспоминания с чемпионата России‑2025. С этой арены, той атмосферы.
Гончаров: Всё получилось с хорошим настроением. На вайбе. Всё получилось, всё хорошо.

— Егор, твой брат Глеб начал вести блог. Смотришь ли ты его и хотел бы тоже?
Гончаров: Конечно, смотрю. Подписан, смотрю. Возможно, снимемся с ним. Я давно хочу сам вести блог, но это трудная задача, потому что всё время придется совмещать съемки и соревнования.
— Как вам дался полет сюда?
Щербакова: Мы летели в ночь, сна было недостаточно. Но я уснула в 21:40 и крепко поспала.
Гончаров: После интервью в Красноярске, где я сказал, что у меня всё в кайф, сон разрушился. Есть трудности. Днем не понял: спал или не спал.

— На какой день накрывает акклиматизация?
Гончаров: Она просто накрывает, и всё. Мы не понимаем. Настроиться не успеваешь за три дня, мне кажется, надо больше времени.
Щербакова: На общее состояние не влияет, больше на сон.

— На этапе в Омске равная конкуренция, это добавляет сил?
Щербакова: Это добавляет азарта, подстегиваёт. Но атмосфера очень позитивная, со всеми смеёмся. Ещё хочу похвастаться: я после ритм‑танца сдала экзамен в университете. Сдала «Социальную ответственность в СМИ». Объяснила преподавателю ситуацию, он меня дождался, я зашла на пару, рассказала, что готовила, и получила пятерку.

— Что сложнее: сдать экзамен или выступить с ритм‑танцем?
Щербакова: Выступить с ритм‑танцем. Это особенные ощущения, когда ты должен за три минуты выдать свой максимум, одна попытка.
Гончаров: Мне кажется, в жизни нет ничего сложнее, чем выступить с ритм‑танцем. Ничего не сравнится с этими выступлениями, — передаёт слова Щербаковой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

