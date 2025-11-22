Алина Горбачёва выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске
Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва стала победительницей короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске. За своё выступление она набрала 73,08 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (71,21). Замкнула тройку лидеров Софья Муравьёва с результатом 71,18.
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
73.08
2
Дарья Садкова
Москва
71.21
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
71.18
Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Женщины, короткая программа:
1. Алина Горбачёва – 73,08.
2. Дарья Садкова – 71,21.
3. Софья Муравьёва – 71,18.
4. Алиса Двоеглазова – 70,89.
5. Камилла Нелюбова – 70,49.
6. Анна Ляшенко – 67,12.
7. Мария Мазур – 64,88.
8. Мария Елисова – 62,23.
9. Софья Акатьева – 55,46.
10. Ева Зубкова – 47,15.
