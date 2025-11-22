Алина Горбачёва выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва стала победительницей короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске. За своё выступление она набрала 73,08 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (71,21). Замкнула тройку лидеров Софья Муравьёва с результатом 71,18.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Женщины, короткая программа:

1. Алина Горбачёва – 73,08.

2. Дарья Садкова – 71,21.

3. Софья Муравьёва – 71,18.

4. Алиса Двоеглазова – 70,89.

5. Камилла Нелюбова – 70,49.

6. Анна Ляшенко – 67,12.

7. Мария Мазур – 64,88.

8. Мария Елисова – 62,23.

9. Софья Акатьева – 55,46.

10. Ева Зубкова – 47,15.