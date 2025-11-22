Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Алина Горбачёва выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске

Алина Горбачёва выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва стала победительницей короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске. За своё выступление она набрала 73,08 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (71,21). Замкнула тройку лидеров Софья Муравьёва с результатом 71,18.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
73.08
2
Дарья Садкова
Москва
71.21
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
71.18

Новости. Фигурное катание
