«Простите, что подвела». Луна Хендрикс объяснила снятие с ПП на Гран-при ISU в Финляндии

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала снятие с произвольной программы на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Спортсменка снялась по медицинским показаниям.

«Здоровье важно, а я чувствовала себя неважно. Я несколько дней не могла есть как следует, и энергии было катастрофически мало. И хотя я боец ​​и хотела выложиться на полную, я чувствовала себя слишком слабой. Поэтому мы решили вернуться домой, чтобы я могла как следует отдохнуть. Простите, что подвела, но я обещаю ставить себя и своё здоровье на первое место и вернуться ещё сильнее», — написала Хендрикс на своей странице в социальных сетях.