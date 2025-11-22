Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
20:40 Мск
«Простите, что подвела». Луна Хендрикс объяснила снятие с ПП на Гран-при ISU в Финляндии

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала снятие с произвольной программы на этапе Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия). Спортсменка снялась по медицинским показаниям.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 18:40 МСК
Не началось

«Здоровье важно, а я чувствовала себя неважно. Я несколько дней не могла есть как следует, и энергии было катастрофически мало. И хотя я боец ​​и хотела выложиться на полную, я чувствовала себя слишком слабой. Поэтому мы решили вернуться домой, чтобы я могла как следует отдохнуть. Простите, что подвела, но я обещаю ставить себя и своё здоровье на первое место и вернуться ещё сильнее», — написала Хендрикс на своей странице в социальных сетях.

