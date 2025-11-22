Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Садкова рассказала о проблемах со сном перед прокатом короткой программы на Гран-при Омска

Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала, что испытывала проблемы со сном перед выступлением с короткой программой на этапе Гран-при России в Омске. Садкова занимает второе место в соревнованиях, набрав 71,21 балла после короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
73.08
2
Дарья Садкова
Москва
71.21
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
71.18

«Я не ожидала, что буду в тройке, думала, что все девочки, которые выступали после меня, выступят так же чисто и им поставят больше, чем мне. Я рада, но у нас маленький отрыв. Завтра будет борьба за пьедестал. Сегодня было тяжеловато катать, у меня было ощущение, как будто я устала, что у меня не так много сил. Поэтому было тяжело. Тем не менее, чисто откатала. Лутц был немного кривоватый, в моменте я очень сильно испугалась.
Обычно во время прыжка успеваю подумать за эту секунду, а тут я вылетела немного кривовато, у меня началась паника, но потом я сказала себе, что нужно держаться и устоять на ноге, и добавила хороший тройной тулуп.

Возможно, смена часовых поясов сказалась. Ещё сегодня тренировка была чуть позже, чем обычно, в 10:30, и поэтому перерыв был меньше, чем обычно. Обычно я успеваю поспать, а сегодня не удалось. Прилегла на 20 минут, в какой-то надежде, что смогу немного поспать, но не получилось.

Всегда переживаю ещё перед самими соревнованиями. Присутствует мандраж, даже если мысленно не накручиваю себя, проговариваю, что всё будет хорошо. По голове могу психологически не переживать, но физически тело всё равно потрясывает. Поэтому не смогла поспать», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

