«Можно было лучше». Муравьёва оценила прокат короткой программы на Гран-при в Омске

Фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление в короткой программе в рамках пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Она заняла третье место с результатом 71,18.

«Хорошие, положительные ощущения. Насколько довольна прокатом? Наверное, на 80-85%, можно было лучше. Можно ли переставить каскад во вторую половину программы, чтобы набирать больше? Там разница всего лишь 50 с чем-то сотых, мы посчитали с тренерами, что лучше сделаю каскад пока что в первой половине, наберу больше плюсов, он будет пролётный, уверенный, нежели буду полпроката зажиматься и будет больше риска. Делаю такой вариант, чтобы быть более уверенной в себе», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.