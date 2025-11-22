Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
20:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Можно было лучше». Муравьёва оценила прокат короткой программы на Гран-при в Омске

«Можно было лучше». Муравьёва оценила прокат короткой программы на Гран-при в Омске
Комментарии

Фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала своё выступление в короткой программе в рамках пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Она заняла третье место с результатом 71,18.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
73.08
2
Дарья Садкова
Москва
71.21
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
71.18

«Хорошие, положительные ощущения. Насколько довольна прокатом? Наверное, на 80-85%, можно было лучше. Можно ли переставить каскад во вторую половину программы, чтобы набирать больше? Там разница всего лишь 50 с чем-то сотых, мы посчитали с тренерами, что лучше сделаю каскад пока что в первой половине, наберу больше плюсов, он будет пролётный, уверенный, нежели буду полпроката зажиматься и будет больше риска. Делаю такой вариант, чтобы быть более уверенной в себе», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

