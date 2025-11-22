Садкова оценила уровень конкуренции в женском и мужском одиночном на Гран-при в Омске

Российская фигуристка Дарья Садкова оценила уровень конкуренции в женском и мужском одиночном катании на этапе Гран-при России в Омске. Садкова занимает второе место после исполнения короткой программы.
«У нас очень высокая конкуренция, и в Казани была, и здесь, в Омске. Очень круто, когда выступает много крутых спортсменов, много девочек из сборной. Всем будет интересно смотреть за соревнованиями, как и в мужском одиночном, где будут Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Андрей Мозалёв, Арсений Димитриев.
За них всех буду болеть, есть ещё ребята, которые составляют друг другу конкуренцию, и за этим интересно посмотреть. И, конечно, это не даёт повода расслабиться лишний раз. Понимаешь, что хочется бороться за пьедестал, и делаешь для этого всё возможное», — передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
