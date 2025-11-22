Скидки
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
20:40 Мск
Фигурное катание

«Справедливо, если им будут ставить выше». Садкова — о компонентах Муравьёвой и Акатьевой

«Справедливо, если им будут ставить выше». Садкова — о компонентах Муравьёвой и Акатьевой
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Дарья Садкова высказалась о компонентах Софьи Муравьёвой и Софьи Акатьевой после этапа Гран-при России в Омске. Садкова занимает второе место после исполнения короткой программы.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
73.08
2
Дарья Садкова
Москва
71.21
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
71.18

«Мне меньше понравился прокат, чем на Гран-при в Казани. Возможно, смазанные ощущения из-за того, что первый каскад не так хорошо был выполнен, как я могу его делать и как я его делала на предыдущем этапе. Ориентировалась на баллы, прикидывала у себя в голове, кому сколько могут поставить, у кого-то могут быть компоненты повыше, чем у меня, например, у Сони Муравьёвой или Сони Акатьевой, они более опытные спортсменки, и будет справедливо, если им будут ставить компоненты выше, чем мне.

Конечно, когда выступаешь в конце соревнований, намного больше «по голове» устаёшь, проходит шестиминутная разминка, и приходится долго ждать своего выхода на лёд. Надеюсь, что смогу с этим справиться, выберу для себя тактику, чтобы выходить завтра на лёд в хорошем состоянии», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

