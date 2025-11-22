Фигуристка Алина Горбачёва рассказала об адаптации программы под «канадские» площадки

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, что проходила подготовку к этапу Гран-при России в Омске на схожей по размерам площадке. Горбачёва лидирует в соревнованиях, набрав 73,08 балла.

«Сегодня было волнительно, особенно после тренировки. Но рада, что смогла собраться, справиться. Спасибо тренерам, которые помогли настроиться на прокат. Публика поддерживала. Люблю, когда много зрителей, чем больше – тем лучше. Они отдают свою энергетику, переживают и радуются вместе со спортсменами. Всегда чувствуется эта передача эмоций.

В целом прокат получился рабочий, уже намного лучше, чем в Москве, но есть много где улучшаться. Будем работать дальше. Мы готовились на похожей арене, поэтому было несложно, когда готовлюсь на другой, стараюсь программу «сузить», потому что лёд тут уже и нужно её регулировать, чтобы было удобнее выступать на старте.

Успела отдохнуть, восстановиться, но в плане эмоций не успела отойти от предыдущих соревнований, кажется, что одни за другими подряд», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.