Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
20:40 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Алина Горбачёва рассказала об адаптации программы под «канадские» площадки

Фигуристка Алина Горбачёва рассказала об адаптации программы под «канадские» площадки
Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, что проходила подготовку к этапу Гран-при России в Омске на схожей по размерам площадке. Горбачёва лидирует в соревнованиях, набрав 73,08 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Этап 5, Омск
Женщины. Короткая программа
22 ноября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Санкт-Петербург
73.08
2
Дарья Садкова
Москва
71.21
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
71.18

«Сегодня было волнительно, особенно после тренировки. Но рада, что смогла собраться, справиться. Спасибо тренерам, которые помогли настроиться на прокат. Публика поддерживала. Люблю, когда много зрителей, чем больше – тем лучше. Они отдают свою энергетику, переживают и радуются вместе со спортсменами. Всегда чувствуется эта передача эмоций.

В целом прокат получился рабочий, уже намного лучше, чем в Москве, но есть много где улучшаться. Будем работать дальше. Мы готовились на похожей арене, поэтому было несложно, когда готовлюсь на другой, стараюсь программу «сузить», потому что лёд тут уже и нужно её регулировать, чтобы было удобнее выступать на старте.

Успела отдохнуть, восстановиться, но в плане эмоций не успела отойти от предыдущих соревнований, кажется, что одни за другими подряд», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

