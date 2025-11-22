Скидки
Софья Муравьёва — о переезде в Санкт-Петербург: купила машину? Нет, коплю на квартиру

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала об отличиях жизни в Москве и Санкт-Петербурге, куда переехала в это межсезонье после перехода в штаб Алексея Мишина.

«Не могу сказать, что я петербурженка, я родилась в Москве и считаю себя москвичкой. Люблю Питер, люблю Москву. Скучаю по Москве, но в Питере всё нравится. Раньше никогда не понимала, когда говорили, что в Москве всё очень быстро, а в Питере медленнее люди живут, думала, как так может быть? А сейчас это понимаю. Это ощущается. Тренировочный процесс тоже отличается. Живу в Питере не так долго, буквально меньше полугода, было время отдыха, сборы.

На метро не езжу, на машине от катка до дома ехать 10 минут. Купила машину? Нет, коплю на квартиру. В Москве или в Питере? Не знаю, как будут обстоятельства, когда накоплю, буду решать (улыбается)», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

