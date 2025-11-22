Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Немецкая пара Хазе/Володин одержала победу на этапе ГП ISU в Хельсинки

Немецкая пара Хазе/Володин одержала победу на этапе ГП ISU в Хельсинки
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин одержала победу в соревнованиях пар на этапе серии Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия), набрав в сумме короткой и произвольной программ 206,88 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 6, Хельсинки, Финляндия
Спортивные пары. Произвольная программа
22 ноября 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Германия
2
США
3
США

Второе место в итоговом протоколе заняли американцы Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (205,49 балла), замкнули тройку призёров ещё одни представители США Элли Кэм/Даниэль О'Ши с результатом 199,09 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Хельсинки (Финляндия). Парное катание. Итоги

1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 206,88 балла.
2. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 205,49.
3. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 199,09.
4. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 193,12.
5. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 191,33.

Календарь Гран-при - 2025
Материалы по теме
Гуменнику предстоит сразиться с Дикиджи. А ещё реабилитироваться за провал. LIVE
Live
Гуменнику предстоит сразиться с Дикиджи. А ещё реабилитироваться за провал. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android