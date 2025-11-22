Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Немецкая пара Хазе/Володин одержала победу на этапе ГП ISU в Хельсинки

Немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин одержала победу в соревнованиях пар на этапе серии Гран-при ISU в Хельсинки (Финляндия), набрав в сумме короткой и произвольной программ 206,88 балла.

Второе место в итоговом протоколе заняли американцы Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (205,49 балла), замкнули тройку призёров ещё одни представители США Элли Кэм/Даниэль О'Ши с результатом 199,09 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Хельсинки (Финляндия). Парное катание. Итоги

1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 206,88 балла.

2. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 205,49.

3. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 199,09.

4. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 193,12.

5. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 191,33.