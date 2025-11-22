Алина Горбачёва объяснила, почему тренировалась на «Навка Арене» перед Гран-при в Омске

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва рассказала, почему провела тренировку на льду «Навка Арены» в Москве.

«Тренировки на «Навка-Арене» были экстренным моментом, так как на нашей арене было холодно, сломалось отопление. И мы вынуждены были кататься на другой арене. Там очень комфортно, спокойно. Мне понравилось», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Алина Горбачёва стала победительницей короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске. За своё выступление она набрала 73,08 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (71,21). Замкнула тройку лидеров Софья Муравьёва с результатом 71,18.