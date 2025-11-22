Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Горбачёва рассказала, будет ли прыгать четверные на Гран-при в Омске

Фигуристка Горбачёва рассказала, будет ли прыгать четверные на Гран-при в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва заявила, что планирует исполнить четверной прыжок в произвольной программе на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске.

«Если хорошо поспать, выспаться, то я быстро перестраиваюсь. Но сегодня ночью не очень хорошо получилось поспать, уснула хорошо, но потом проснулась и долго не могла уснуть. Сложнее всего на третий день обычно, первые два дня нормально, а на третий сложно.

Люблю выступать в конце разминки, и короткую, и произвольную программу. Наоборот, не очень люблю катать в начале. Это попроще. В целом, когда настраиваюсь на прокат, не думаю, какая я после короткой, просто стараюсь настроиться на то, что нужно сделать. А дальше, как будет, так будет. Завтра планирую катать с четверным сальховом», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Гуменнику предстоит сразиться с Дикиджи. А ещё реабилитироваться за провал. LIVE
Live
Гуменнику предстоит сразиться с Дикиджи. А ещё реабилитироваться за провал. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android