Фигуристка Горбачёва рассказала, будет ли прыгать четверные на Гран-при в Омске

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва заявила, что планирует исполнить четверной прыжок в произвольной программе на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске.

«Если хорошо поспать, выспаться, то я быстро перестраиваюсь. Но сегодня ночью не очень хорошо получилось поспать, уснула хорошо, но потом проснулась и долго не могла уснуть. Сложнее всего на третий день обычно, первые два дня нормально, а на третий сложно.

Люблю выступать в конце разминки, и короткую, и произвольную программу. Наоборот, не очень люблю катать в начале. Это попроще. В целом, когда настраиваюсь на прокат, не думаю, какая я после короткой, просто стараюсь настроиться на то, что нужно сделать. А дальше, как будет, так будет. Завтра планирую катать с четверным сальховом», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.